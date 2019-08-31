هل فجر صلاح بركان غضب ساديو ماني؟

يبدو أن شهر العسل انتهى بين النجم المصر محمد صلاح وزميله بفريق ليفربول ساديو ماني ، حيث ظهر الأخير في قمة غضبه لحظة استبداله في مباراة ليفربول وبيرنلي، السبت،

في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وعندما حل البلجيكي أوريجي بديلا لماني في الدقيقة 85، ظهر الأخير

خارج السيطرة، وسط محاولات زملائه لتهدئته.

وجاء استبدال ماني بعد وقت قصير من مشهد مألوف مع زميله محمد صلاح في الدقيقة 82، حين رفض الأخير التمرير له وكان السنغالي في وضعية أسهل للتسجيل، مما أضاع هدفا مؤكدا لليفربول.