طلعت يوسف يعقد جلسة مع ثنائي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك

يعقد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري جلسة خاصه مع الثنائي الهجوم خالد قمر وإيمانويل بناهينى اليوم قبل المواجهة المرتقبه أمام الزمالك غدا في نصف نهائي كأس مصر . غدا في نصف نهائي كأس مصر . ويلتقي الاتحاد السكندري أمام نظيره الزمالك في نصف نهائي كأس مصر علي استاد الإسماعيلية ويواجه الفائز من الزمالك في النهائي الفائز من مواجهة بتروجيت وبيراميدز. مصر علي استاد الإسماعيلية ويواجه الفائز من الزمالك في النهائي الفائز من مواجهة بتروجيت وبيراميدز. ويأمل طلعت يوسف المدير الفني في تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك وتأمين خط الدفاع لتحقيق الفوز.

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