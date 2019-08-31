الزمالك اليوم" يعود على قناة الحدث

يعود بداية من غدٍ الأحد برنامج "الزمالك اليوم" صاحب الأعلي مشاهدة والأكثر إثارة من جديد ليذاع عبر قناة الحدث اليوم يوميا من الحادية

عشرة مساء مع خالد الغندور وأحمد جمال ونجوم التحليل الفني والنقد الرياضي في متابعة خاصة وحصرية لكواليس فريق كرة القدم ونجوم الفريق وأخبار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج على قناة الحدث اليوم بداية من غدٍ الأحد الأول من سبتمبر المقبل.