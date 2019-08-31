يوفنتوس يكتفي بهدفين في مرمى نابولي بالشوط الأول

أنهى يوفنتوس الشوط الأول من مباراته أمام نابولي، متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب تورينو، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

بدأت المباراة بتبادل للسيطرة من كلا الفريقين على مجريات اللعب، وتبادلا الهجمات، وإن ظهر يوفنتوس متفوقا بشكل أكبر.

وفي الدقيقة 16 ومن هجمة مرتدة سريعة قادها دوجلاس كوستا، أرسلها عرضية أرضية سجلها دانيلو دا سيلفا بنجاح في المرمى، معلناً عن أول أهداف اللقاء.

وقبل أن يستفيق نابولي من صدمة الهدف الأول، تسلم هيجواين الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ بشكل رائع ليسدد كرة

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قوية في المرمى، مسجلاً ثاني الأهداف في الدقيقة 19.

واستمر الأداء القوي من يوفنتوس عقب الهدفين، وواصل فرصه الخطيرة، حيث تمكن أليكس ميريت حارس نابولي من التصدي لكرة خطيرة من سامي خضيرة من انفراد تام، قبل أن تتكفل العارضة بعد ذلك بإبعاد تسديدة رائعة من نفس اللاعب، لتظل النتيجة هي تقدم السيدة العجوز بهدفين حتى نهاية الشوط الاول.