يورجن كلوب يعلق على انفعال ساديو ماني

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على انفعال ساديو ماني، عقب تبديله في مباراة بيرنلي اليوم السبت.
وكان ماني انفعل بشدة عقب تبديله في الدقيقة 85من زمن المباراة، بسبب تبديله و عدم تمرير محمد صلاح الكرة له حينما كان في موقف مناسب للتهديف.
وقال كلوب: في تصريحات عقب المباراة "ما حدث من سادية ماني أمر بشري عادي والأمر طبيعي".
وواصل "بالنسبة للحديث أن غضبه بسبب عدم تمرير محمد صلاح فإن ذلك الأمر ليس محور حديث الآن، وسنعالج أي أمر في غرفة الملابس".
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