“أنانية” صلاح تفجر غضب ماني “الثائر” في وجه كلوب

انفجر ساديو ماني، النجم السينغالي لنادي ليفربول الإنجليزي، غضبا في وجه مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدما قرر هذا الأخير استبداله في مباراة الريدز أمام بارنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت عدسات الكاميرا اللاعب السينغالي يعبر عن سخطه وغضبه في دكة بدلاء الفريق، قبل أن يقوم زملاءه في الفريق بتهدئة الأوضاع.

J’ai jamais vu Sadio Mané dans cet état, très énervé pic.twitter.com/ReGoRMXoUi Advertisements — Mahmoud Gueye 🇸🇳 (@billmahmuud) August 31, 2019

واتضح أن ساديو ماني غاضب من زميله المصري محمد صلاح، والذي غلب عليه طابع “الأنانية” في إحدى الكرات في الجولة الثانية من المباراة.

ولقي النجم السينغالي مساندة كبيرة من متتبعي وعشاق النادي الإنجليزي الذي توجهوا بسهام اللوم تجاه “فخر العرب” محمد صلاح.