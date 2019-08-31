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“أنانية” صلاح تفجر غضب ماني “الثائر” في وجه كلوب

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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انفجر ساديو ماني، النجم السينغالي لنادي الإنجليزي، غضبا في وجه مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدما قرر هذا الأخير استبداله في مباراة الريدز أمام بارنلي في الممتاز.

وأظهرت عدسات الكاميرا اللاعب السينغالي يعبر عن سخطه وغضبه في دكة بدلاء الفريق، قبل أن يقوم زملاءه في الفريق بتهدئة الأوضاع.

واتضح أن ساديو ماني غاضب من زميله المصري محمد صلاح، والذي غلب عليه طابع “الأنانية” في إحدى الكرات في الجولة الثانية من المباراة.

ولقي النجم السينغالي مساندة كبيرة من متتبعي وعشاق النادي الإنجليزي الذي توجهوا بسهام اللوم تجاه “فخر العرب” محمد صلاح.

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