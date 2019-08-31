صفقة الريال الجديدة يحط الرحال بالعاصمة مدريد

حط الحارس الفرنسي، ألفونس أريولا، الرحال بالعاصمة الإسبانية مدريد استعدادًا لإعلان انضمامه الرسمي لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير والمقرب من النادي الملكي «إيدو أغيري» عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، أن الحارس أريولا قد وصل فعلاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، واجتاز الفحص الطبي الروتيني في “الفالديبيباس”.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية أكدت في وقت سابق اقتراب الحارس أريولا من النادي الملكي كمعار لمدة موسم واحد ضمن صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن الحارس الفرنسي أريولا سيحمل ألوان النادي الملكي كحارس بديل للحارس الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا.

وسبق لأريولا خوض تجربة قصيرة مع نادي فياريال الذي سيواجهه ريال مدريد يوم غد في الليجا، واستطاع أريولا إثبات نفسه خلال فترة غياب الحارس الأساسي للغواصات الصفراء “أسينخيو” لتقوم إدارة باريس بإعادته لخلافة الثنائي “كيفن تراب وسالفتوري سيريجو”.