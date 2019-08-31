تشيلسي يهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع شيفيلد يونايتد



فرط تشيلسي في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع شيفيلد يونايتد الوافد الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، ليستمر بحث المدرب فرانك لامبارد عن انتصاره الأول على أرضه.



ووضع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي اسمه في قائمة المسجلين باستاد ستامفورد بريدج لأول مرة بهدفين في الشوط الأول.



وهز أبراهام، وهو واحد من العديد من لاعبي أكاديمية تشيلسي الذين أعطاهم لامبارد فرصة، الشباك في الدقيقة 19 عندما فشل دين هندرسون حارس شيفيلد في الإمساك بالكرة تحت ضغط من كريستيان بوليشيتش.



وضاعف أبراهام تقدم تشيلسي في الدقيقة 43 عندما استغل خطأ دفاعيا.



لكن الفريق الزائر قلص الفارق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عندما حول كالوم روبنسون ركلة حرة نفذها إندا ستيفنز في الشباك وعادل النتيجة في الدقيقة 89 حين وضع كيرت زوما مدافع تشيلسي الكرة في شباك حارسه كيبا أريزابالاجا بالخطأ.



المصدر: رويترز

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