برشلونة يقع في فخ التعادل أمام أوساسونا



سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام أوساسونا، في معقل الأخير "ال سادار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين (51 و64) على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين (7 و81).



وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 4 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.



اعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على نفس التشكيلة التي خاض بها مواجهة ريال بيتيس الماضي، بطريقة (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جوردي البا، لينجليت، بيكيه، وسيميدو، وفي الوسط الثلاثي دي يونج، بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو، وثلاثي هجومي رافينيا، جريزمان، وكارليس بيريز.



بدأ أصحاب الأرض بنزعة هجومية قوية، ونجحوا في تسجيل هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 7، حيث أرسل براندون كرة عرضية من الجبهة اليمنى سددها روبرتو توريس أقصى يسار الحارس تير شتيجن.



وانحسر اللعب في وسط الملعب، وفشل برشلونة خلال أول نصف ساعة من تهديد مرمى أوساسونا بشكل صريح، حيث عانى على مستوى بناء اللعب والاختراق، على الرغم من الاستحواذ الكامل على الكرة.



ولجأ لاعبو أوساسونا للالتزام الدفاعي التام، مع الاعتماد على الهجمات العكسية لتهديد مرمى تير شتيجن، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، وبدون أي تسديدة على المرمى من برشلونة.



ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي تنشيط الخط الهجومي بالدفع بالشاب أنسو فاتي بدلًا من نيلسون سيميدو الظهير الأيمن.



ووضع فالفيردي سيرجي روبيرتو كظهير أيمن، بينما عاد رافينيا إلى خط الوسط، وأمامه الشاب فاتي على الطرف الأيسر ضمن الثلاثي الهجومي.



ونجح البديل فاتي في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث استقبل كرة عرضية من زميله كارليس بيريز

ليُسدد بالرأس على يمين حارس أوساسونا روبن في الدقيقة 51.



وواصل فالفيردي تنشيط فريقه، ودفع بالبرازيلي آرثر ميلو بدلا من رافينيا في خط الوسط، من أجل إمداد الثلاثي الهجومي بمزيد من الكرات.



وكاد كارليس بيريز مهاجم البلوجرانا، أن يُضاعف النتيجة لفريق، بتسديدة قوية لكن حارس أوساسونا روبن كان في الموعد.



وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة من براندون لاعب أوساسونا من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 59.



ونجح البديل الثاني للبارسا آرثر، في مُضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، حيث استقبل تمريرة في منطقة الجزاء من كارليس بيريز، وسدد أقصى يسار الحارس روبن في الدقيقة 64.



واستمرت محاولات أوساسونا للعودة في النتيجة مرة أخرى، بتسديدة من توريس في الدقيقة 75، لكن تير شتيجن أمسك بها بسهولة.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأوساسونا، بعدما لمس جيرارد بيكيه مدافع البارسا الكرة بيده في منطقة الجزاء، ونفذها توريس بنجاح، حيث سدد في الزاوية اليمنى لتير شتيجن ليمنح التعادل لفريقه في الدقيقة 81.



وأهدر كارليس بيريز مهاجم البارسا فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، حيث انفرد بحارس أوساسونا لكنه فشل في إسكان الكرة بالشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.



المصدر: كورة