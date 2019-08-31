بايرن ميونيخ يلتهم ماينتس بستة أهداف

فرض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، واقعيته على ماينتس الأخير والتهمه بنصف دزينة 6-1 السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وتناوب ستة لاعبين على التسجيل في الفريق البافاري، بينهم البولندي روبت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده الى ستة أهداف مستعيدا صدارة الهدافين، بعد اختصاره أهداف بايرن في أول جولتين: اثنان في مرمى هرتا برلين (2-2) وثلاثية في مرمى شالكه (3-1). وهذه أول مرة منذ 1998 يسجل لبايرن ستة لاعبين مختلفين في مباراة واحدة من الدوري، عندما فاز على هانزا روستوك بالنتيجة عينها.



واستفاد بايرن من تعثر فرايبورغ مع كولن (1-2) ليرتقي موقتا الى المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتصدر الذي افتتح المرحلة بفوز صريح الجمعة على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1 بثلاثية المهاجم الدولي تيمو فيرنر.



وقد يتراجع بايرن الى المركز الثالث في وقت لاحق بحال حقق غريمه بوروسيا دورتموند فوزه الثالث على حساب مضيفه الصاعد أونيون برلين.



ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بلاعبيه الجديدين البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني والكرواتي إيفان بيريشيتش نجم انتر الايطالي السابق في خط الوسط، بالاضافة الى المدافعين الفرنسيين بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز القادم بصفقة كبيرة.



وفي ظل التغييرات التي أجراها كوفاتش، جلس أمثال المهاجمين توماس مولر وسيرج غنابري ولاعبي الوسط الفرنسي كورنتان توليسو وليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء.



وقال كوفاتش بعد الفوز "قبل الاستراحة (بين الشوطين) كنا خاملين للغاية، ثم حركنا الكرة أسرع وصنعنا فرصا خطيرة. تقدمُنا 2-1 قبل الاستراحة كان هاما جدا. نحن سعداء بشكل عام".



وصحيح أن ماينتس فاجأ الفريق البافاري بهدف مبكر عبر الهولندي جان-بول بوتيوس برأسية قريبة بعد خطأ من بافار (6)، إلا أن رجال كوفاتش دخلوا غرف الملابس متقدمين 2-1.



فقد عادل بافار بهدف جميل من داخل المنطقة بعد عرضية من بيريتشيتش (36)، ومن ضربة حرة متقنة، زرع النمسوي دافيد ألابا الكرة في المقص الأيسر لمرمى الحارس الشاب فلوريان مولر مسجلا هدفه السابع من ركلة حرة في الدوري (45).



ورد بافار الجميل لبيريشيتش بعرضية جميلة تابعها برأسية محكمة في الشباك (54)، ليصنع ويسجل اللاعبان اللذان تواجها في نهائي مونديال روسيا حيث أحرزت فرنسا لقبها الثاني بعد 1998.



ومن ركنية ليوشوا كيميش تابعها الفرنسي كينغسلي كومان ارضية رفع بايرن رصيده الى أربعة اهداف (64)، ثم سجل ليفاندوفسكي الخامس بعد عرضية من مولر بديل كوتينيو، روضها وسددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى (78)، ليحتفل بتجديد عقده ويزور شباك ماينتس 15 مرة في 18 مباراة.



وأنهى الكندي الشاب ألفونسو ديفيس (18 عاما) المهرجان من كرة في العمق عكسها مولر "مقشرة" وتابعها البديل في المرمى الخالي (81).



- أهداف عكسية -



وخيمت على مباريات السبت الأهداف العكسية خصوصا في مباراة شالكه وضيفه هرتا برلين (3-صفر).



وأصبح هرتا برلين اول فريق منذ هانوفر عام 2009 يسجل هدفين في مرماه في مباراة واحدة، عبر نيكلاش شتارك (38) والهولندي كريم رقيق (48)، قبل أن يضيف الانكليزي جونجو كيني الثالث للأزرق الملكي الذي حقق فوزه الاول هذا الموسم.



وبعد فوزين مبكرين، سقط فرايبورغ على أرضه أمام كولن 1-2 برغم تقدمه عبر رافايل تشيشوس (40) أيضا بهدف عكسي. لكن كولن حقق فوزه الأول عندما عادل الفرنسي أنطوني موديست (52) ثم خطف التونسي الياس السخيري هدف الفوز من مجهود فردي جميل في اللحظات القاتلة (90+2).



وخسر باير ليفركوزن أولى نقاطه هذا الموسم بتعادله السلبي على أرضه مع هوفنهايم، فيما تعادل فولفسبورغ مع ضيفه بادربورن 1-1.



افتتح الضيوف التسجيل عبر البرازيلي كاولي (12) وعادل الكرواتي يوسيب بركالو (56) في الشوط الثاني.



المصدر: فرانس برس