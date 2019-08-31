رياضة | تعليق عاجل من برشلونة بشأن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق عاجل من برشلونة بشأن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بعد الأنباء الجديدة التي تفيد بوجود تطورات في قضية إنتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فريقه السابق برشلونة الأسباني.

وقال آمور " مدير العلاقات المؤسسية في الفريق الكتالوني " انه خلال الفترة الماضية حدثت بعض المناوشات الكثيرة حول مسألة عودة إبن السليساو لقلعة البلوجرانا بل وعكفت الصحف والمواقع على كتابة الكثير من التفاصيل حول الصفقة.

وأردف " خلال الفترة الحالية لا يوجد أي شيء عن مسألة توقيع اللاعب من عدمها الفريق الباريسي قدم طلباته فيما يخص اللاعبين المطلوب إنضمامهم من برشلونة والإدارة تفكر حالياً في الرد المناسب.

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وواصل " يتبقى فقط يومين على نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في إسبانيا والتي تصادف يوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر وقبل ذلك التاريخ من الممكن أن يحدث أي شيء.

وأنهى " قبل نهاية فترة الإنتقالات لا يمكن أن نجزم بفشل الصفقة أو إتمامها بصورة رسمية وكل شيء سوف يظهر في الوقت المناسب ومن المنتظر أن تحمل الساعات القليلة المقبلة الكثير من المفاجأت.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد طلب من إدارة برشلونة الحصول على توديبو وراكيتيش وعثمان ديمبلي مع دفع مبلغ مالي أو الحصول على أكثر من 200 مليون يورو للتخلي عن نيمار.