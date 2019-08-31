رياضة | لأول مره في تاريخه بلدية المحلة بطلا لكأس مصر في البلياردو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مره في تاريخه بلدية المحلة بطلا لكأس مصر في البلياردو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بلدية المحلة للبلياردو ببطولة كأس مصر للبلياردو سنوكر لأول مره في تاريخه بعد أن حقق الفوز على فريق صيد القاهره ٥/٢ في المباراه النهائيه التي أقيمت اليوم.

مثل نادي البلدية في البطولة اللاعبون ( أحمد سمير، - ياسر الشربيني، محمد حمدان - محمد عبد الحكيم، أيمن جاد، احمد حلمي) ويقود الفريق اداريا : محمد البياع وكابتن مصطفى رشدي. من ناحيه أخرى أعرب أعضاء مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق مصطفى الشامي عن سعادتهم بالإنجاز الذي تحقق لأول مره في تاريخ النادي وان هناك اهتمام كبير بفريق البلياردو والتطلع للمشاركه في بطولات أفريقيا القادمه. وان المجلس سيقيم حفلا للفريق لتكريمهم على هذا الإنجاز الكبير.

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