رياضة | ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والاهلي ونهاية الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال والاهلي ونهاية الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتغير ترتيب الدوري السعودي كثيراً بعد نهاية مباريات الجولة الثانية والتي شهدت إقامة مباراتين بين الإتفاق والأهلي فيما رحل فريق نادي الهلال لمواجهة الرائد.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في مباراتي اليوم وترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية.

الاتفاق ضد الاهلي

البداية كانت بمباراة الاتفاق ضد الاهلي والتي جمعت الفريقان في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على أرضية ملعب إستاد الامير محمد بن فهد وإنتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

إنتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الضيوف بهدف واحد مقابل لا شيء سجله السوري الدولي عمر السومة عند حلول الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ومع بداية الشوط الثاني أدرك التونسي نعيم السليتي التعادل للإتفاق من كرة رائعة.

وشهدت الدقيقة الثالثة والثمانين خروج اللاعب محمد عبد خبراتي بالورقة الحمراء ليلعب فريق النادي الاهلي سبعة دقائق بعشرة لاعبين لكن الطرد لم يؤثر على ردود رفقاء السومة لينجح عبد الرحمن عبد الله غريب في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة الخامسة والثمانين.

الرائد ضد الهلال

وعلى ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية رحل فريق نادي الهلال لمواجهة فريق نادي الرائد وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء في عرض رائع للغاية أدهش جميع الأشخاص الموجودين في الملعب.

افتتح خماسية الفريق الأزرق عمر خريبين عند حلول الدقيقة السادسة قبل أن يضاعف سلمان الفرج التقدم لفريقه في الدقيقة الرابعة والأربعين لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي بافيتمبي جوميز الهدف الثالث عند حلول الدقيقة التاسعة والخمسين وكتب كارلوس إدواردو إسمه في سجل الهدافين ليختتم السوري خريبين خماسيه فريقه وثنائيته الشخصية في الدقيقة 80.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الثانية.

1. الهلال 6 نقاط

2. النصر 6 نقاط

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3. العدالة 4 نقاط

4. الاهلي 4 نقاط

5. الشباب 4 نقاط

6. الفيحاء 4 نقاط

7. الاتحاد 3 نقاط

8. الاتفاق 3 نقاط

9. ابها 3 نقاط

10. الفيصلي نقطتين

11. التعاون نقطة

12. الحزم نقطة

13. الفتح بلا نقاط

14. الوحدة بلا نقاط

15. ضمك بلا نقاط

16. الرائد بلا نقاط