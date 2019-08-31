رياضة | تقارير تفتح النار على نجم ريال مدريد

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الندم الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، هو لاعب سيء للغاية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ما زال يعتمد عليه كثيرًا لكن لوكاس سيء جدًا، حيث أصبح الضحك عليه والاستهزاء به أمرًا رائعًا في هذا الصيف.

وأضافت "ماركا" أن لوكاس سيء للغاية لدرجة أن زيدان، الذي لا يعرف شيئًا عن كرة القدم، يضعه دائمًا في الملعب، لوكاس سيء للغاية لدرجة أنه لعب 185 مباراة مع ريال مدريد، إنه سيء ​​للغاية لدرجة أنه لم يكن أمام فيسينتي ديل بوسكي وجولين لوبيتيجي أي خيار سوى اصطحابه إلى يورو 2016 وكأس العالم في روسيا.

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هذه هي علامات أنه سيء ​​للغاية ثم جاء سانتياجو سولاري وأشركه ثم عاد زيدان وأشركه أكثر من أي شخص آخر، لوكاس مرعب لدرجة أنه يجب أن يكون اللاعب الوحيد الذي ارتكب جريمة في ريال مدريد في الموسم الماضي.

دعنا نكون جادين، يمكنك أن تعتقد أن لوكاس ليس له مكان في ريال مدريد سيكون هناك من يدعي أن وقته في لوس بلانكوس قد انتهى إنه محترم ولكن هناك فرق كبير بين ذلك والسخرية والأزيز سوف يعقد الناس أشياء ضده ؛ سيصفون عيوبه ، لكن لا يترك أبداً كل ما لديه على أرض الملعب

عدم الاحترام الموضح أمر غير مقبول لا بأس أن تقول إن لوكاس يجب أن يغادر لكن مدربك يعتقد أنه لاعب دائمًا ما يبذل قصارى جهده، وهو لاعب يستجيب في كل مرة يتم استدعاؤه ، في الأوقات الجيدة والسيئة، في سيناريوهات بسيطة وصعبة. انه لا يشكو إنه يبذل نفس الجهد بقميص ريال مدريد.

ومن الجدير بالذكر ان هناك من يعتقدون أنه ليس جيدًا بما يكفي للعب مع ريال مدريد لكن بالنسبة لما حققه بقميص لوس بلانكوس، لا يمكنك قول ذلك لعب ما يقرب من 200 مباراة.