رياضة | ريال مدريد ينقض على صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينقض على صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الفرصة سانحة أمام نادي ريال مدريد الاسباني للإنقضاض لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر مفاوضات برشلونة مع النادي الكتالوني لضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية أكدت اليوم أن نادي برشلونة يرفض المطالب المالية لنادي باريس سان جيرمان والذي يراها أنها تشكل خطرًا ماليًا كبيرًا على النادي الكتالوني، بالإضافة لرفض عثمان ديمبلي الرحيل للنادي الباريسي ضمن الصفقة.

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وأصبحت الفرصة متاحة أمام ريال مدريد ليتحرك لحسم صفقة "نيمار"، كما سبق ذكرت صحف مدريد قبل أسابيع، أنه عندما تتعثر المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان سيتحرك فلورنتينو بيريز رئيس الملكي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي في آخر أيام سوق الإنتقالات الصيفية.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ألمح لإمكانية إبرام النادي صفقات جديدة في الأيام المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية حيث قال: " من هنا وحتي 2 سبتمبر قد يكون هناك قنبلة أو قنبلتين في الميركاتو"، وقد يكون كلامه هنا عن حسم صفقة البرازيلي "نيمار".

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي مع البارسا.