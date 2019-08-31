رياضة | هيرفي رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرفي رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الخُضر استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠، وكأس أسيا ٢٠٢٣.‬ ‫وضمت قائمة السعودية كلًا من :-‬

‫عبد الله المعيوف - محمد العويس - فواز القرني - عمر هوساوي - علي أل بليهي - محمد أل فتيل - زياد الصحفي - عبد الله مادو - سلطان الغنام - حمدان الشمراني - ياسر الشهراني - سعود عبد الحميد - سلمان الفرج - محمد كانو - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - سالم الدوسري - هتان باهبري - خالد السميري - عبد الفتاح عسيري - عبد العزيز البيشي - محمد السهلي - محمد الكويكبي - هارون كمارا - فراس البريكان - عبد الله الحمدان.‬

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