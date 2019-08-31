رياضة | هيرفي رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرفي رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الخُضر استعدادًا لمواجهة اليمن في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٠، وكأس أسيا ٢٠٢٣.
وضمت قائمة السعودية كلًا من :-
عبد الله المعيوف - محمد العويس - فواز القرني - عمر هوساوي - علي أل بليهي - محمد أل فتيل - زياد الصحفي - عبد الله مادو - سلطان الغنام - حمدان الشمراني - ياسر الشهراني - سعود عبد الحميد - سلمان الفرج - محمد كانو - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - سالم الدوسري - هتان باهبري - خالد السميري - عبد الفتاح عسيري - عبد العزيز البيشي - محمد السهلي - محمد الكويكبي - هارون كمارا - فراس البريكان - عبد الله الحمدان.