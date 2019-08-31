رياضة | الهلال والرائد.. الزعيم ينجح في مُصالحة جماهيره بخماسية مقنعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال والرائد.. الزعيم ينجح في مُصالحة جماهيره بخماسية مقنعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت مباراة الهلال والرائد بفوز الزعيم بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

افتتح خماسية الزعيم السوري عمر خريبين في الدقيقة السادسة قبل أن يضاعف سلمان الفرج التقدم لفريقه في الدقيقة الرابعة والأربعين بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين أضاف الفرنسي بافيتمبي جوميز الهدف الثالث قبل أن يضيف كارلوس إدواردو الهدف الرابع عند حلول الدقيقة السابعة والستين وإختتم السوري خريبين خماسية فريقه وثنائيته الشخصية في الدقيقة الثمانين.

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ورفع نادي الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في صدارة البطولة بفارق الاهداف عن النصر فيما ظل فريق نادي الرائد في قاع الترتيب بلا أي رصيد بعد أن تعرض للخسارة الثانية هذا الموسم.

وتعتبر نتيجة مباراة الهلال والرائد تعويض للجماهير عن التعادل السلبي الذي سقط فيه الفريق مع نادي الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان جمهور الزعيم قد شعر بأن الفريق الأزرق لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال لقاء الاتحاد ما جعل المدير الفني رازفان لوشيسكو يستغل مباراة الرائد من أجل الإستعداد لجولة الإياب أمام العميد.

وقبل لقاء اليوم نجحت إدارة الزعيم في إنهاء تعاقدها مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط فريق نادي فلامنجو البرازيلي قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية في المملكة.