رياضة | فابريجاس يكشف عن مدى نجاح هازارد.. وهل فكر في الإنتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابريجاس يكشف عن مدى نجاح هازارد.. وهل فكر في الإنتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإسباني سيسك فابريجاس، أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني الجديد، لديه شخصية خاصة جداً، فمن الخارج تراه غير مهتم أبداً بأي شيء، لكنه في داخله يحب الفوز ويريد التنافس دائماً، وهو يجلب الأجواء الرائعة دائماً إلى غرفة خلع الملابس

وفي تصريحات صحفية لـ"الماركا" الإسبانية، قال فابريجاس: "هازارد يمزح بشكلٍ دائم، ولا يمكن أن تتوقع من هازارد أن يصبح قائداً فهو لا يزال بعيدًا عن القيادة لأنه لا يحب التحدث عندما تكون هناك اجتماعات".

وأضاف سيسك: "لكن في الملعب هو لاعب لا يختفي أبدًا، يطلب الكرة دائماً ويساعد ويسجل إنه لاعب متكامل لـ الغاية، إذا سارت الأمور مع إيدين هازارد على ما يرام في ريال مدريد، فإنه سيقدم أداءً رائعاً لـ ريال مدريد".

واستطرد: "هل ترى أن هازارد مؤهل لـ قيادة ريال مدريد لـ العودة إلى القمة ؟ مع ما شاهدته في تشيلسي، سأقول نعم، لقد كان دائمًا هناك عندما احتجنا إليه، وأراه أكثر من مؤهل لـ قيادة المرحلة في مدريد".

وبسؤواله.. هل سبق أن رأيت نفسك كلاعب في ريال مدريد ؟ أجاب: "أنا لا أحب التحدث عن مثل هذه الأمور، لكن نعم كانت هناك اتصالات في عدة مناسبات مع ريال مدريد، منذ أن كنت صغيراً مع أرسنال، ولقد كان ريال مدريد معي ومع عائلتي مذهل حتى أنهم أرسلوا لي رسالة عند إصابتي".