رياضة | صحفي ليكيب يكشف لـ "الخليج 365": هناك فرصة وحيدة أمام برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي ليكيب يكشف لـ "الخليج 365": هناك فرصة وحيدة أمام برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف آخر التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، إلى فشل صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الإسباني، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتي ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل.

وقال "راديو كتالونيا" :" الجميع أصبح يعرف جيدًا أن صفقة نيمار لم تتم هذا الصيف، وأن اللاعب سيبقي ضمن صفوف النادي الفرنسي".

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ومن ناحيتها قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن نيمار سيبقي مع باريس هذا الصيف ولن يرحل إلى برشلونة بعدما رفض باريس سان جيرمان عروض البلوجرانا".

وفي هذا الصدد قال جوليه سيكوريل" صحفي ومراسل صحيفة "ليكيب" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" صفقة نيمار فشلت تمامًا، والسبب في ذلك أن مسؤولي برشلونة لم يلبوا طلبات النادي الباريسي".

وأضاف :" الحالة الوحيدة التي تجعل نيمار ينتقل إلى برشلونة قبل غلق باب الميركاتو هو أن يقدم برشلونة العرض المنتظر والذي يُلبي آمال النادي الباريسي، أما غير ذلك فأن نيمار سيبقي".