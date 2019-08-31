رياضة | قرار جديد مفاجئ من مرتضى منصور بشأن برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد مفاجئ من مرتضى منصور بشأن برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عودة بث برنامج "الزمالك اليوم" على شاشة قناة الحدث اليوم مجدداً، بعد الاتفاق مع مسؤولي قناة المحور على إنهاء التعاقد بين الطرفين.

ومن المقرر ان يبدأ الزمالك في بث برنامجه اليومي على شاشة قناة الحدث اعتباراً من الغد، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع قناة المحور.

ويقدم نادي الزمالك برنامجه اليومي على شاشة قناة الحدث، حتى الانتهاء من عمل الهيكلة والاستوديوهات الخاصة بقناة النادي الرسمية المقرر انطلاقها خلال الفترة القادمة.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور كان قد انتهى من الإجراءات الخاصة باستلام ستوديو قناة الزمالك الجديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تواجد وفد من النادي الأبيض لمعاينة الاستوديو الجديد بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي.

تردد قناة نادي الزمالك

ومن المقرر ان تنطلق قناة نادي الزمالك بعد عمل الهيكلة الإدارية للقناة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث تظهر القناة إلى النور عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11449 أفقي -27500- ومعدل التصحيح 5/6.

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موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انطلاق القناة خلال أيام قليلة، بعد تعيين رئيسا للقناة ووضع الخطة الكاملة للبىامج التليفزيونية المقرر ان يتم بثها على مدار اليوم.

مباريات الفريق الأول على قناة الزمالك الجديدة

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بث مباريات فريق الكرة الأول على القناة الجديدة بعد انتهاء موعدها الأصلي بساعتين، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات مباريات الابيض بالكامل في البطولات المحلية من ضمن حقوق القناة.

نجوم القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة

وكشف رئيس النادي الأبيض عن وجود كل نجوم الفريق الأول وقدامى ورموز القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة بشكل خاص وحصري، حيث وعد منصور الجماهير بتقديم محتوى طيب.

مفاجأت للجماهير والأعضاء على قناة الزمالك الجديدة

وفي نفس السياق قال رئيس نادي الزمالك بأن هناك تفكير في إنتاج مجموعة من البرامج التي ستكون بمثابة الصوت الذي يعبر عن جماهير وأعضاء النادي، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بالمرأة.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد تعاقد مع قناة المحور لإنتاج برنامج الزمالك اليوم، عبر شاشة القناة حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقناة نادي الزمالك الجديدة، حيث يظهر البرنامج بشكل يومي لمدة ثلاثة ساعات، من تقديم الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال.