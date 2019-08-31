رياضة | نجم برشلونة ينفجر في وجه التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينفجر في وجه التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جيرارد بيكيه نجم برشلونة عقب التعادل مع أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بنجم الفريق الصاعد فاتي واستنكر احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لأوساسونا.

وقال بيكي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "فاتي لاعب صغير جدا ولكنه يظهر جرأة ومستوى، من الطبيعي أن يمنحه المدرب الدقائق".

وأضاف : "الكرة اصطدمت بيدي ولكن لا يمكن ان اقطع يدي، بالنسبة لي ليست ركلة جزاء".

وتابع:"بالنسبة للجماهير من السهل الآن أن تحرق كل شيء ولكن نحن أتينا من فوز بلقبي دوري متتالين وخروج مؤلم من دوري الأبطال مرتين لذلك علينا أن نكون في نفس الاتجاه معا".

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وأردف قائلا : "بالنسبة لي هي ليست ركلة جزاء".

واستطرد قائلا :" يجب ان نكون يد واحدة، هناك من سيقول اشياء عن النادي وآخرون سيقولون اشياء مختلفة، هناك اراء مختلفة حول النادي، اللاعبون والموظفون ومجلس الادارة، ولكن يجب اعطاء الثقة للفريق".

وواصل : "نحن نعلم أن الليجا طويلة جدا ويتم تحديد الدوري في مارس وأبريل، لقد وجدنا المزيد من الصعوبات أكثر من المخطط لها في بداية البطولة".

واختتم بيكي تصريحاته قائلاً : "نيمار؟ نحن لا نعرف، اعتقد أن هناك ما يجب أن نركز عليه، يجب أن ننظر إلى اللاعبين الموجودين هنا حاليا".