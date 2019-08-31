رياضة | نيمار يدفع 20 مليون يورو ليعود لبرشلونة.. ورد مفاجئ من باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يدفع 20 مليون يورو ليعود لبرشلونة.. ورد مفاجئ من باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، والمقربة للغاية من نادي باريس سان جيرمان، بأن مصادرها تؤكد رغبة اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا في أن يدفع نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل تسهيل عملية إنتقاله إلى صفوف برشلونة، قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، بأن نادي باريس سان جيرمان، قد رفض هذه الفكرة شكلًا ومضمونًا، وأكد بأنه فكرة غير قانونية، ولن يسمح النادي بحدوثها، مشددًا على كون نيمار يفعل ذلك لرغبته في الإنتقال إلى نادي برشلونة، ولكن هذا لن يحدث إلا عن طريق التوصل إلى إتفاق بين إدارة الناديين، بعدما يقرر برشلونة الموافقة على كل شروط النادي الباريسي.

وأشارت الصحف الفرنسية، في اللحظات الماضية، إلى وجود مفاوضات جديدة بين برشلونة وباريس بخصوص صفقة نيمار، ولكن يبدو بأن إحتمالية حدوث الصفقة أصبحت ضعيفة للغاية، حيث من المتوقع بأن يستمر نيمار في صفوف باريس خلال الموسم الحالي، وسيعود إلى برشلونة في الموسم المقبل، بعدما يصل سعره إلى قرابة 150 مليون يورو، وهو الأمر الذي يستطيع برشلونة دفعه.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد إشترط الحصول على مبالغ مالية تصل لنحو 215 مليون يورو على أقل تقدير، من أجل التنازل عن خدمات لاعبه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لمصلحة نادي برشلونة، ولكن يبدو بأن النادي الكتالوني قد رفض هذا الأمر، وطلب من باريس تخفيض مطالبه المالية في حالة ما إذا كان يرغب بالفعل في التوصل إلى إتفاق بين الجانبين قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، مساء يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر الجاري.