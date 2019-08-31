رياضة | الكشف طلب باريس الذي رفضه برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف طلب باريس الذي رفضه برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلي نادي برشلونة أصبحت قريبة من الفشل بشكل كبير، بعد تعثر المفاوضات بين الناديين خلال الساعات الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرفض تنفيذ المطالب المالية لنادي باريس سان جيرمان والمتمثلة في دفع 140 مليون يورو ، بالإضافة لـ 3 لاعبين إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، وتوديبو، حيث يري النادي الكتالوني أن تلك المطالب لا تناسب الوضع الاقتصادي للنادي في الوقت الحالية.

وفي هذا الصدد قال النجم الاسباني السابق "خوان كابديفيلا": " باريس سان جيرمان لا يريد أن يبيع نيمار هذا الصيف، وبرشلونة لا يريد شراء اللاعب البرازيلي، وأن ما يحدث مجرد تظاهر بالمحاولة فقط من النادي الكتالوني لارضاء غرفة الملابس واللاعبين".

وكان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أعطي الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدًا بالتعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف، خاصة وأن الأخير يري أن تواجد اللاعب البرازيلي مهمًا ضمن صفوف برشلونة من أجل التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.