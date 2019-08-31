رياضة | راديو كتالونيا يكشف آخر جديد صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راديو كتالونيا يكشف آخر جديد صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن باريس سان جيرمان لا يريد بيع البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق، إلي نادي برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية، رغم المفاوضات بين الناديين خلال الأسابيع الماضية.

ووفقًا لـ"راديو كتالونيا" نادي برشلونة يري أن مطالب باريس سان جيرمان المالية عالية للغاية، حيث يطلب تقريبًا أكثر من 40 مليون يورو + 3 لاعبين، وهذا يعرض النادي لخطر مالي كبير.

وأضافت: "النادي الباريسي، لم يقبل أبدًا أن يخفض المبلغ المالي، بالإضافة لصعوبة موافقة "ديمبلي" على الدخول في الصفقة"، هذه المؤشرات تؤكد صعوبة إتمام صفقة "نيمار".

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي مع البارسا.