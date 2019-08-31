رياضة | ترشيح "محب" للعمل في الجهاز الفني الجديد للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترشيح "محب" للعمل في الجهاز الفني الجديد للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الرأي داخل النادي الأهلي على إعادة عمرو محب مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الأسبق الفريق للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد الذي يقوده السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق.

وتتجه النية داخل الأهلي، لتعيين عمرو محب، منصب مترجم فايلر في الجهاز الفني الجديد.

يذكر أن فايلر سبق أن قاد نادي اندرلخت البلجيكي للتتويج بالدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي كما حصد لقب أفضل مدرب في بلجيكا عام 2017.

ويصل القاهرة غدًا الأحد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتولي المسئولية الفنية.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة .

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من خالد مرتجى عضو مجلس الادارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا ..

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جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية و المادية لكنه طلب ارجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها ، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت إرتباطات لغالبية المدربين .

كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر.

أما الأسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم ، وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية .

وفى ضوء ما سبق قرر محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لأجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين .

وبالفعل تمت المقابلات والأستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها . أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها

.ويملك فايلر مقومات شخصية قوية، ويميل للإستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.