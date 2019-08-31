رياضة | أول تعليق من أرنولد بعد هدفه الرائع في شباك بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أرنولد بعد هدفه الرائع في شباك بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أرنولد مدافع ليفربول على فوز فريقه مساء اليوم على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجو الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلي.

وقاق أرنولد في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"كان من المٌهم أن نحصل على الفوز بأسرع وقت مٌمكن، بيرنلي واحداً من أصعب الأماكن التي تلعب كرة القدم فيها لإنه ملعب صغير جدًا".

وأضاف :"تسجيل ثلاثة والخروج بشباك نظيفة هو أمر هائل بالنسبة لنا".

Advertisements