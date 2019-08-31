رياضة | أول تعليق من أرنولد بعد هدفه الرائع في شباك بيرنلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أرنولد بعد هدفه الرائع في شباك بيرنلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أرنولد مدافع ليفربول على فوز فريقه مساء اليوم على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجو الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلي.
وقاق أرنولد في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"كان من المٌهم أن نحصل على الفوز بأسرع وقت مٌمكن، بيرنلي واحداً من أصعب الأماكن التي تلعب كرة القدم فيها لإنه ملعب صغير جدًا".
وأضاف :"تسجيل ثلاثة والخروج بشباك نظيفة هو أمر هائل بالنسبة لنا".
وعن الهدف الذي ساهم فيه قال :"لقد كُنا محظوظين بعض الشيئ بسبب انعكاس إتجاه الكرة في لقطة الهدف ولكنه هدف صحيح ولا يٌمكن لأحد أن يشكو منه".
وزاد :"لقد أردنا المباراة للخروج بنظافة الشباك، وحققنا ما أردنا تحقيقه".
وحول أسلوب لعب بيرنلي أوضح :"إنهم يحبون الدفاع عن الكرات العرضية داخل الصندوق ، لذلك حاولت تغيير الزاوية قليلاً ولحسن الحظ إنعكس إتجاه الكرة ، إنه لست مٌنزعجاً من إحتسابه هدفاً عكسيًا".
وأتم حديثه :"نحن نريد تسجيل الأرقام القياسية والقيام بالأمور الجيدة ، لقد خصماً لا يٌصدّق ، نأمل بإن نتمكن من مواصلة هذا الإيقاع وأن تبتعد عنّا الإصابات ، لقد كٌنا نلاحق مان سيتي طوال الموسم الماضي ونأمل بأن نتقدم خطوة للأمام هذا الموسم".