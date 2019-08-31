اونلاين | بث مباشر NeW مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي| koooragoal يلا شوت مباراة ليفربول yalla plus رابط سريع مشاهدة Abo salah

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة لايف koora live ، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة أون لاين، ويدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة وليس أمام الا الفوز والابتعاد بصدارة الترتيب وتوسيع الفارق مع فريق مانشستر سيتي الذي توج بدرع الدوري أخر موسمين في منافسة شرسة مع فريق ليفربول، ويعتمد يورجن كلوب في تشكيلة اليوم على مجموعة من أفضل لاعبي العالمي في مقدمتهم محمد صلاح وساديو ماني وفان ديك.

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موعد مباراةليفربول وبيرنلي اليوم

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة مباراة ليفربول وبيرنلي حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORTS HD

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي

أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ارنولد، فابينو، هندرسون، فاينالدوم، صلاح، ماني، فيرمينو

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