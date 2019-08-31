اونلاين | بلس now: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة اونلاين goal Match يلا شووت ليفربول رابط مباشر

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت بلس YALAA SHOOT PLASS ، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة أون لاين، ويسعى فريق ليفربول للظفر بنقاط المباراة والتربع مبكرا على صدارة الترتيب بعد تحقيق الفوز في المبارايات الثلاث الماضي.

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موعد مباراةليفربول وبيرنلي اليوم

تقام مباراةليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة مباراة ليفربول وبيرنلي حصريًا عبر قناة 7 beIN SPORTS HD

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي

أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ارنولد، فابينو، هندرسون، فاينالدوم، صلاح، ماني، فيرمينو

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