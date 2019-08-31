يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

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السبت 31 أغسطس 2019

يتجه نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى تدعيم صفوفه بصفقة جديدة من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن يوفنتوس يرى أن جان كلير توديبو مدافع برشلونة، البديل الجيد لتعويض غياب القائد جورجيو كيليني بسبب الإصابة.

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وتعرض كيليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، خلال تدريبات السيدة العجوز، ومن المُقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة، حيث سيغيب لمدة 4 أشهر على الأقل.

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس تحرك نحو توديبو البالغ من العمر 19 عامًا، وتواصل مع ناديه الكتالوني للحصول على خدماته هذا الصيف.