مفاجأة.. ريال مدريد ينهى الاتفاق مع صفقة جديدة

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السبت 31 أغسطس 2019

ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن ريال مدريد اتفق على صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع سبورتينج لشبونة لضم لاعب الوسط برونو فيرنانديز، قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

ومن المنتظر أن ينتقل البرتغالي برونو فيرنانديز إلى ملعب سانتياجو برنابيو مقابل 75 مليون يورو.

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ونوهت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين ينص على استمرار فيرنانديز مع لشبونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وكان فيرنانديز على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا، إلا أن عدم توصل هذه الأندية لاتفاق مع النادي البرتغالي، حال دون ذلك.

ويعد اللاعب الذي سيتم عامه الـ 25، في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، أحد نجوم الدوري البرتغالي.