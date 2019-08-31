جوميز يحقق رقم قياسي جديد في الدوري السعودي

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السبت 31 أغسطس 2019
ساهم الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في هدف الفريق الأول في مرمى الرائد.
ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الرائد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، صناعة جوميز لهدف الهلال الأول الذي سجله الدولي السوري عمر السومة.
وبهذا الهدف، ساهم جوميز في 52 هدفًا مع الهلال خلال 51 مباراة، حيث سجل 42 هدف، فيما صنع 10 أهداف.
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