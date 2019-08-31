الأجانب يدفعون النصر لتأجيل مباراة الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تعمل إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت - حسب مصادر الصحيفة - على تقديم طلب إلى لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم لتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الشباب، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تجري المباراة في الـ 13 من الشهر الحالي، أي قبل مباراة النصر أمام السد القطري في الدوحة ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بـ 72 ساعة.

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ويأتي طلب النصر بتأجيل المباراة بمسوغ إقامتها بعد التوقف الدولي مدة 12 يوما، والذي يفتقد فيه النصر أبرز لاعبيه لانضمامهم إلى منتخبات بلدانهم، وهم: المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله حال اختياره والنيجيري أحمد موسى في حال اكتمال شفائه من الإصابة، حيث من المقرر أن يشارك اللاعبون مع منتخباتهم في أيام 6 و9 و10 سبتمبر الأمر الذي يحتم على مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا صعوبة إشراك هؤلاء في مباراة الشباب.

وكان النصر حسم جولة الذهاب أمام السد بالفوز 2-1.

من جهة أخرى، بات الرباعي عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبدالفتاح آدم وعبدالعزيز الجبرين في حالة بدنية جيدة تمكنهم من المشاركة بعد ملازمتهم عيادة النادي الأيام الماضية نتيجة إصابات مختلفة.