الشباب يتعاقد مع الرحالة نداي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجح مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في ترميم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من خلال كسب توقيع اللاعب السنغالي الدولي ألفريد نداي لمدة 3 مواسم، قادما من فياريال الإسباني، وذلك قبل إغلاق فترة التسجيلات الصيفية أمس.

ورغم أن اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يتجاوز عمره الـ 29 عاما، إلا أنه يصنف ضمن قائمة اللاعبين الذين يعشقون خوض تجارب في مختلف الدوريات بالتنقل بين الأندية، فخلال عمره الاحترافي لعب لنحو 8 أندية فيما سيكون الشباب محطته الاحترافية رقم 9.

وسبق لنداي اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث لعب لهال سيتي وولفرهامبتون وسندرلاند، وفي الدوري الإسباني لعب لصالح أندية مالاجا وريال بيتيس وفياريال، ولم يفت عليه اللعب في الدوري الفرنسي من خلال تمثيل نانس، وكذلك في الدوري التركي، حيث ارتدى قميص بورصة سبور.