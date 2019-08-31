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الشباب يتعاقد مع الرحالة نداي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نجح مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في ترميم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم من خلال كسب توقيع اللاعب السنغالي الدولي ألفريد نداي لمدة 3 مواسم، قادما من فياريال الإسباني، وذلك قبل إغلاق فترة التسجيلات الصيفية أمس.

ورغم أن اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يتجاوز عمره الـ 29 عاما، إلا أنه يصنف ضمن قائمة اللاعبين الذين يعشقون خوض تجارب في مختلف الدوريات بالتنقل بين الأندية، فخلال عمره الاحترافي لعب لنحو 8 أندية فيما سيكون الشباب محطته الاحترافية رقم 9.

وسبق لنداي اللعب في ، حيث لعب لهال سيتي وولفرهامبتون وسندرلاند، وفي لعب لصالح أندية مالاجا وريال بيتيس وفياريال، ولم يفت عليه اللعب في الدوري الفرنسي من خلال تمثيل نانس، وكذلك في الدوري التركي، حيث ارتدى قميص بورصة سبور.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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