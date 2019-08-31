الزمالك ضد الاتحاد السكندرى .. تجهيز خالد قمر وبناهينى لقيادة "سيد البلد"...

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جدة - عمرو شويل
الزمالك ضد الاتحاد السكندري
يعقد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى جلسات خاصة مع الثنائى خالد قمر وايمانويل بناهينى مهاجمى الفريق اليوم قبل المواجهة المرتقبة غدا أمام الزمالك فى الدور قبل النهائى لكأس مصر.
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري
ويلتقى الزمالك مع الإتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد الإسماعيلية فى الدور قبل النهائى لكأس مصر ، ومن المقرر أن يواجه الفائز فى تلك المباراة الفائز فى لقاء بيراميدز وبتروجت.
ويأمل المدير الفنى للإتحاد السكندرى على خطف هدف مبكر يربك حسابات الفريق الأبيض ، على أن يقوم بتأمين الجانب الدفاعى عن طريق غلق منطقة الوسط .
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