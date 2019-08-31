شكرا لقرائتكم موعد مباراة ذهاب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 27 أو28 أو 29 من الشهر المقبل.
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