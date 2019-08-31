شكرا لقرائتكم موعد مباراة ذهاب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك اخطار من قبل مسؤولي نادي جينيراسيون فوت السنغالي باقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل بالسنغال.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 27 أو28 أو 29 من الشهر المقبل.