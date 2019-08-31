شكرا لقرائتكم أحمد وحيد لاعب منتخب الجودو يودع بطولة العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أحمد وحيد لاعب منتخب الجودو من منافسات بطولة العالم التى تقام باليابان بعد خسارته فى دور الـ 64 من البطولة.

وتضم قائمة المنتخب فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.

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كان رمضان درويش خرج من البطولة من دور الـ 32 بالخسارة من لاعب فرنسا.

كانت البطولة قد شهدت خروج حاتم عبد الاخر وعلى حازم بعد الخسارة من منافسيهم فى الدور الـ64 من البطولة

وحصل محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو على المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.