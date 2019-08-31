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شكرا لقرائتكم عواد "نمبر وان" .. ميتشو يستقر على ترتيب حراس مرمى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الزمالك ضد الاتحاد السكندري
ميتشو كان فى حيرة كبيرة حول ترتيب حراس المرمى بالقلعة البيضاء، خاصة فى ظل تقارب المستوى بين محمد عواد ومحمد أبو جبل، إلا إنه استقر فى نهاية الأمر على الترتيب بعد متابعة جيدة لتدريبات الحراس ومشاورات مع جهازه المعاون.
جاء محمد عواد ليصبح الحارس الأساسى للزمالك، ثم محمد أبو جبل الحارس الثانى، والحارس الثالث محمد صبحى، وهو نفس الترتيب الذى كان حدده طارق يحيى المدير الفنى السابق، قبل الرحيل وتسليم المهمة لـ"ميتشو".
وكان طارق يحيى شارك محمد عواد فى مباراة الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بدور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 7/0، ثم قام ميتشو بالاعتماد على أبو جبل فى مباراة العودة التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6/0.
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري
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