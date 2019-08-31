شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى توجه الشكر لمحمد يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت اللجنة على تقديرها الكامل لشخص محمد يوسف بوصفه واحدا من أبناء النادي المخلصين والذي تحمل ضغوطا كبيرة طوال الفترة الماضية وآثر عدم الرد وبذل كل يملك من أجل مصلحة الأهلي.
وشددت اللجنة على أن يوسف من الكوادر التي خدمت الأهلي بإخلاص وتستحق التحية ودائما يلبي نداء ناديه بدون أي حسابات.. كما وجهت الشكر للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى عن جهوده الواضحة التي بذلها طوال الفترة الماضية بعد أن استعان المدير الفني الجديد بمدرب حراس مرمى ضمن مساعديه.
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