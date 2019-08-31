الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. ميتشو يجتمع بثنائى الهجوم الأبيض...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندريحرص الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح تعليمات خاصة لثنائى الهجوم عمر السعيد ومصطفى محمد قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد.
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندريوتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، فى تمام الثامنة مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائى لمسابقة كأس مصر، باستاد الإسماعيلية.
وطالب ميتشو من ثنائى الهجوم عمر السعيد ومصطفى محمد، العمل على استغلال كافة الكرات العرضية التى سيتم ارسالها من حمدى النقاز وعبد الله جمعة، كما منحهم فقرة تدريبية خاصة بالتصويب على المرمى مع كيفية السيطرة والتحكم فى الكرة من وضع الحركة.
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