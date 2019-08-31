شكرا لقرائتكم "تورتة الوداع" .. حراس الأهلي يكرمون طارق سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حراس مرمى الأهلي على تكريم مدربهم السابق طارق سليمان والذى سيرحل عن تدريب ألفريق الأحمر بعد استقدام السويسرى رينيه فايلر لتدريب المارد الأحمر. وأحضر خماسى الأهلى شريف إكرامى ومحمد الشنأوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان على تكريم مدرب الحراس السابق بعد توجيه الشكر للجهاز السابق بالكامل. جدير بالذكر أن فايلر اتفق على استقدام مدرب حراس مرمى ضمن جهازه المعأون لتدريب المارد الأحمر.

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