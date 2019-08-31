شكرا لقرائتكم الاتحاد يتعادل مع العهد ويبلغ ثمن نهائي كأس محمد السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل اتحاد جدة إلى ثمن نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" بعدما تعادل مع العهد اللبناني سلبياً يوم السبت.

وحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على العهد في إياب دور الـ32 بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على بفوزه بثلاثية دون رد.

وانضم الاتحاد بذلك لفريق الوصل الإماراتي الذي بلغ دور الستة عشر بفوزه على الهلال السوداني.