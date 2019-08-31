الشباب يتعاقد مع متعب المفرج على سبيل الإعارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع الشباب برئاسة خالد البلطان مع المدافع متعب المفرج قادماً من صفوف فريق الهلال على سبيل الإعارة لموسم واحد. وكان الهلال وقع مع المفرج يوم الجمعة لمدة 5 سنوات بعدما لعب معارا في الموسم بصفوف التعاون. وكان الهلال أعار متعب المفرج في الموسم الماضي إلى التعاون، وحقق برفقته أول بطولة كأس ملك في تاريخه، قبل أن تنتهي مدة الإعارة ويعود إلى أزرق العاصمة. ولعب المفرج 18 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون خلال فترة إعارته و6 في كأس الملك.

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