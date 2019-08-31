صلاح يقود ليفربول لاكتساح بيرنلي بثلاثية.. والقائم يحرم الفرعون من هدف عالمي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا سهلا على مضيفه بيرلني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كرس وود الهدف الأول للريدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم أحرز روبرتو فيرمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، ونجح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله فيرمينيو، بعدما راوغ مدافعين لتصل الكرة للمهاجم البرازيلي الذي سدد الكرة ببراعة.

Advertisements

وعاند الحظ صلاح أمام بيرنلي، وفي الدقيقة الخامسة مرر ساديو ماني تمريرة إلى النجم المصري ليسددها في المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم، كما أهدر الفرعون فرصة هدف في الشوط الأول.

وتوقف رصيد صلاح عند 3 أهداف، محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين، التي يتصدرها سيرجيو أجويرو بـ6 أهداف.

وبذلك واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقاط، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بنقطتين، بينما تراجع بيرنلي المركز الـ11برصيد 4 نقاط.

شاهد أهداف المباراة وفرصة صلاح