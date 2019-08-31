ملخص ونتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي | نتيجة الليفر الآن بعد احتلال صدارة...

انطلقت منذ لحظات مباراة نادي ليفربول اليوم في مسيرته للدوري الانجليزي الممتاز وذلك في مواجهة فريق بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة، ويتطلع عشاق ومحبوا الريدز إلى متابعة نتيجة مباراة ليفربول اليوم والتي يسعى من خلالها إلى مواصلة التقدم والثبات في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بعد الفوز الكبير الذي حققه الليفر على نادي أرسنال في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والذي انتهى بفوز الليفر بثلاثة اهداف مقابل هدف فى لقاء شهد هجمات وسيطرة من لاعبى الليفر على أغلب فترات اللقاء، ونتابع معكم متابعينا الكرام متابعة لحظة بلحظة لأحداث نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب “تيرف مور”.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

انطلقت في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة نادي ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري، ويتابع الجمهور الكروي حركات ولمسات محمد صلاح في المباراة، تلك الحركات والتمريرات التي تغير من نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، وذلك بعد أن أصبح صلاح هداف ليفربول في مسابقة الدوري حاليًا برصيد ثلاثة أهداف سجلهم في شباك نورويتش سيتي في الجولة الأولى وهدفين في المباراة الماضية أمام آرسنال.

تشكيل مباراة ليفربول اليوم أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي

بدء الألماني يورجن كلوب الدير الفني لنادي ليفربول، مباراة اليوم أمام بيرنلي في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي، بالتشكيل الذي أعلن عنه منذ قليل وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون. خط الوسط الدفاعي: فابينيو – فينالدوم – هندرسون. خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو.

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القنوات الناقلة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم:

تذاع مباراة ليفربول أمام بيرنلي بشكل مباشر وحصري على قناة بي إن سبورت bein sports hd2، الناقل الحصري الوحيد لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز والبطولات العالمية.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرلي الآن:

نتابع معكم صافرة البداية متابعينا الكرام، ومنذ الضربة الأولى ومحاولات نشيطة من قبل لاعبي ليفربول بمشاركة نجومة في أول ظهور للنجم فان دايك بعد حصولة على الكرة الذهبية، وبقيادة النجم المصري الكبير محمد صلاح الذي يقود الهجوم بجوار ساديو ماني وفيرمينو.

النجم المصري محمد صلاح كاد أن يسجل الهدف الأول في اللقاء وذلك في الدقيقة عشرين من عمر اللقاء بعد انطلاقة سريعة وتمريرة رائعة من وسط أقدام لاعبي بيرنلي لكن عرقلة حارس المرمي حالة دون تسجبل الهدف الاول.

مرت النصف ساعة الاولي من عمر اللقاء وسيطرة تامة من قبل لاعبي ليفربول ومحاولات عديدة على مرمى بيرنلي .

هدف ليفربول الأول في بيرنلي:

تمكن لاعب ليفربول ترينت الكسندر من تسجيل الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، وذلك بعد تسديدة غير متوقعة ظن الجميع أنها أعلى المرمي لكنها خدعت حارس المرمي والجميع وسكنت الشباك .

هدف ليفربول الثاني في بيرنلي:

تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني من أهداف الفريق في مرمى بيرنلي وذلك في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد تصويبة رائعة من فيرمينو وانطلاقة أروع من ماني ليخدع الجميع ويسدد مباشرة دون التمرير لمحمد صلاح لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني لليريدز.

انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة ليفربول ومضيفه بيرنلي، في المواجهة المقامة حاليا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن ليفربول خلال الشوط الأول التقدم بهدفيين نظيفيين على مضيفه، دون رد، سجلهما ألكسندر آرنولد، في الدقيقة 33، والثاني في الدقيقة 37 عن طريق السنغالي ساديو ماني، الذي استقبل تمريرة حاسمة من البرازيلي فرمينهو، وعزز نتيجة ليفربول ليضمن بذلك صدارته للدوري الانجليزي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بعد فوز مانشستر سيتي على برايتو برباعية نظيفة، واقتناصه صدارة البريميرليج.

مرت 70 دقيقة من عمر اللقاء ومازال تقدم نادي ليفربول على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل،في المواجهة النارية التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ومنذ الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، واصل نادي ليفربول ضغطه على دفاعات بيرنلي وكان الأكثر سيطرة واستحواذ لكنه لم يتمكن من تسجيل ثالث الأهداف، وفي المقابل لم يستطع لاعبوا بيرنلي من تشكيل أي خطورة على مرمى اريدز.