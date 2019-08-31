بثلاثة اهداف مقابل لا شئ : ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم بالبريميرليغ

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في البريميرليغ الجولة الرابعة، وصل ليفربول إلى النقطة رقم 12 بتحقيقه الأنتصار الرابع على التوالي اليوم بثلاثة اهداف مقابل لا شئ على مستضيفه بيرنلي، ليتربع على عرش القمة منفرداً .

وقدم ليفربول أداء جيد على مدار شوطي اللقاء، واضاع لاعبوه العديد من الفرص حتى سجل كريس رود مدافع بيرنلي الهدف الأول في مرماه في الدقيقة 31، ثم يأتي هدف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 اي بعد حوالي 6 دقائق من الهدف الأول لينهي الأمور من الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني يواصل ليفربول الضغط على أصحاب الأرض، ويتمكن روبرتو فرمينهو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.