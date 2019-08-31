ثلاثية نارية: الآن نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي الدوري الانجليزي لكرة القدم

تابعوا معنا نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز، مواجهة صعبة للغاية لأبناء يورجن كلوب عندما يحل الريدز ضيفاً ثقيلاً على ملعب تورف مور معقل بيرنلي وذلك في إطار الجولة الرابعة من منافسات البريميرليج لكرة القدم، ويسعى الأحمر إلى مواصلة تألقه منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي بعدما تغلب على أرسنال بثلاثية وانفرد بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة من النقاط، نرصد ملخص ماتش ليفربول وبيرنلي.

ملخص مباراة ليفربول وبيرنلي

من المقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت الرياض من خلال القناة الخاصة بالبطولة الانجليزية bein sport hd2 وبالتغطية الرائعة كما تعود الجمهور وبتعليق المعلق الشهير يوسف سيف، وسيكون على النجم المصري محمد صلاح قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على الخصم العنيد الذي يمر بفترة جيدة بعدما جمع أربع نقاط، خاصةً في ظل عدم نجاح صلاح في هز شباكهم سوى مرة وحيدة بموسمه الأول من الريدز.

نتيجة ماتش ليفربول وبيرنلي

وتمكن الريدز من تحقيق الانتصار ذهابا وإياباً على بيرنلي في الموسم الكروي الماضي، بعدما فاز بثلاثية في الدور الاول وأمطر شباكهم بأربعة اهداف في الدور الثاني.

التشكيل الأساسي لفريق ليفربول هو: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون، الوسط: فابينيو – فاينالدوم – أندرسون، ثلاثي الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينيو.