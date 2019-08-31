إعصار الريدز: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، من أجل سعيه للحفاظ على صدارته للبطولة المحلية يلتقى الريدز أمام نظيره بيرنلي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز على ستاد تيرف مور وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته بقيادة النجم محمد صلاح، تابعوا نتيجة ليفربول وبيرنلي، بعدما جمع تسع نقاط من الثلاث جولات الأولى يأمل الفريق الأحمر أن يساعده التوفيق في مباراة ليفربول اليوم أمام بيرنلي واستكمال الرحلة نحو حصد لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ مُسماه الجديد، وسيعتمد المدرب على الثلاثي الهجومي الخطير بقيادة ماني وصلاح وفيرمينو لإمطار شباك المنافس الضعب على ميدانه ووسط جماهيره.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي

وعلى مستوى المواجهات التاريخية بين الفريقين بمختلف البطولات تقابلا في 11 مناسبة من قبل وكانت الأفضلية كاسحة للريدز بعدما انتصر ثمان مرات مقابل هزيمتين، بينما حضر التعادل مرة واحدة فقط، وستكون الفرصة سانحة لتعزيز السيطرة على المستطيل الأخضر.

ملخص ليفربول وبيرنلي

ويستمر غياب لاعب الوسط نابي كيتا عن صفوف الأحمر للإصابة، كذلك الحال للحارس الأساسي أليسون بيكر الذي ينتظر الجمهور عودته بفارغ الصبر.

تشكيلة ليفربول الرسمية كما اعلنها المدرب: أدريان – أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – فابينيو – فاينالدوم – أندرسون – ماني – صلاح – فيرمينيو.