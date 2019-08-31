ثلاث نقاط وتغريد في الصدارة!

ملخص Liverpool اليوم- نتيجة واحداث مباراة ليفربول وبيرنلي تقام مباراة الجولة الرابعة فى البريميرليج موسم 2019/2020 يوم السبت 31/8/2019، ويستضيف فريق بيرنلى منافسة ليفربول على ملعب تيرف مور، ويأمل فريق بيرنلى فى تحقيق الفوز على منافسه العنيد، فيما يطمح فريق ليفربول لمواصلة الانتصارات وتصدر الترتيب.

ويحتل فريق بيرنلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 4 نقاط، خاض 3 مباريات حقق الفوز فى الجولة الأولة على ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 ، وخسر من أرسنال فى الثانية بنتيجة 2-1، وتعادل فى اللقاء الثالث مع ولفرهامتون بنتيجة 1-1 .

جدول مباريات نادي ليفربول – Liverpool القادمة 2020/2019 |موعد مباريات محمد صلاح القادمة فى البريميرليج

ويحل ليفربول فى صدارة البريميرليج برصيد 9نقاط والعلامة الكاملة، وكان ليفربول قد حقق الفوز فى الجولة الأولى على فريق نورويتش سيتى بنتيجة 4-1، وفى الجولة الثانية حقق الانتصار على فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، وبالجولة الماضية فاز على فريق أرسنال بنتيجة 3-1 .

تقام مباراة فريقى بيرنلى وليفربول فى الجولة الرابعة من الدورى الإنجليزى يوم السبت 31/8/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،وبالساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودة الدولى، وبتمام الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص واهداف مباراة ليفربول وبيرنلي

دقائق وتنطلق المباراة!

انطلاق الليفر اليوم

5: تسديدة قووووية من صلاح ولكنها تصطدم بالعارضة

21: نقلات رائعة للكرة، تجعل صلاح منفردًا بالمرمى ويسدد ولكنها خارج المرمى.

جووووووووووووووووووووووووووووووول ترينت ألكساندر أرنولد!

34: ترينت يرسل كرة طويلة رائعة ولكنها تلمس قدم المدافع وتسقط في المرمى معلنة تقدم الريدز! #بيرنلي_ليفربول 0 – 1

جووووووووووووووووووووووووووول سوبر ساديووووووووو ماني يسجل الثاني

37: فيرمينو يصنع كرة رائعة لماني الذي يضعها أرضية زاحفة في شباك بيرنلي بكل هدوء! #بيرنلي_ليفربول 0 – 2

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نهاية شوط أول رائع ومثمر، هذا ما نحتاجه يا رجال

بداية الشوط الثاني

59: خطأ على أطراف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى لصالح الريدز… #بيرنلي_ليفربول 0-2

61: صلاح يمر بالكرة بين الدفاع بطريقة رائعة ويسدد ولكنها في يد حارس بيرنلي

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بووووبي بووووبي بوووووبي

81: صلاح يُسرع بالكرة ويصنع كرة سلسة لبوبي على حدود منطقة الجزاء يسددها بكل قوة في المرمى!

يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دومًا لتحقيق الإنصاف كبير سحرة الريدز، بوبي فيرمينو، يصل لهدفه الـ 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز

ثلاث نقاط وتغريد في الصدارة! عمل رائع يا رجال

تشكيل #الريدز لمباراة #بيرنلي_ليفربول