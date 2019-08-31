تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي

سيكون ليفربول المتصدر لجدول ترتيب البريميرليج في مواجهة ليست بالسهلة حينما يحل اليوم ضيفا على فريق بيرنلي الذي يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط من ثلاثة مباريات خاضها، ويدخل ليفربول تلك المباراة قادما من مواجهة قوية أثبت فيها الريدز أنهم يصبون تركيزهم هذا الموسم على الفوز باللقب الغائب منذ 1990 بفوزه على أرسنال بثلاثية.
موعد مباراة ليفربول
وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة على قناة بي ان سبورت HD2 بتعليق حفيظ دراجي، وكانت قرعة ليفربول في دور المجموعات بدوري الأبطال أوقعته في مجموعة متوسطة نسبيا وستكون أولى مباراياته أمام نابولي منتصف الشهر القادم.
ليفربول وبيرنلي
ورفض كلوب رحيل مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين عن فريقه رغم عدم مشاركته منذ بداية الموسم وبرر ذلك أن الفريق في حاجة لتشكيل قوي من الأساسيين والاحتياطيين، وتحدث منتقدا نظام الانتقالات التي يختلف عن البريميرليج فالفرق الأوروبية باستطاعتهم التعاقد مع اللاعبين بالرغم من اغلاق سوق الانتقالات في أوروبا منذ فترة.
نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي
وسيكون محمد صلاح في تحدي خاص اليوم لاستغلال الفرص التي ستتاح له وعدم اهارها من أجل مواصلة حلمه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي متفوقا على العديد من اللاعبين
ويمتلك صلاح عدد من الأهداف 3 سجل هدفين أمام ارسنال في مباراة شهدت تفوق واضح له على ديفيد لويس واستحوذ صلاح بعدها لاهتمام الكثير من الصحف على آداؤه وهدف سجله أمام نورويتش سيتي
- بداية أحداث الشوط الاول الآن:
- الدقيقة 5: كرة خطيرة لصالح المضيف مبكرا ولكن أدريان يتصدى ويمنع الهدف الأول لصالح بيرنلي ورد فعل سريع للريدز ولكن تضيع من صلاح في القائم
- الدقيقة 20: كرة خطيرة لصلاح وفرصة الأول ولكن تمر بجوار القائم الأيمن للحارس
- الدقيقة 33: كرة عرضية من ألكسندر أرنولد تخطأ طريق العرضية وتتحول باتجاه المرمى وخطأ من الحارس والكرة تسكن الشباك
- الدقيقة 36: الهدف الثاني للريدز عن طريق ماني بأسيست من فيرمينو
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-0
- بداية الشوط الثاني من اللقاء
- الدقيقة 62: كرة خطيرة من صلاح ويراوغ مرة والثانية ويسدد بيمينه كرة ضعيفة ويعتذر لفيرمينو على عدم التمرير
- الدقيقة 80: الهدف الثالث للريدز عن طريق روبيرتو فيرمينو بعد كرة وأسيست من صلاح
- نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-0