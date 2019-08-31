تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي

سيكون ليفربول المتصدر لجدول ترتيب البريميرليج في مواجهة ليست بالسهلة حينما يحل اليوم ضيفا على فريق بيرنلي الذي يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط من ثلاثة مباريات خاضها، ويدخل ليفربول تلك المباراة قادما من مواجهة قوية أثبت فيها الريدز أنهم يصبون تركيزهم هذا الموسم على الفوز باللقب الغائب منذ 1990 بفوزه على أرسنال بثلاثية.

موعد مباراة ليفربول

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة على قناة بي ان سبورت HD2 بتعليق حفيظ دراجي، وكانت قرعة ليفربول في دور المجموعات بدوري الأبطال أوقعته في مجموعة متوسطة نسبيا وستكون أولى مباراياته أمام نابولي منتصف الشهر القادم.

ليفربول وبيرنلي

ورفض كلوب رحيل مدافع الفريق الكرواتي ديان لوفرين عن فريقه رغم عدم مشاركته منذ بداية الموسم وبرر ذلك أن الفريق في حاجة لتشكيل قوي من الأساسيين والاحتياطيين، وتحدث منتقدا نظام الانتقالات التي يختلف عن البريميرليج فالفرق الأوروبية باستطاعتهم التعاقد مع اللاعبين بالرغم من اغلاق سوق الانتقالات في أوروبا منذ فترة.

نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي

وسيكون محمد صلاح في تحدي خاص اليوم لاستغلال الفرص التي ستتاح له وعدم اهارها من أجل مواصلة حلمه في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي متفوقا على العديد من اللاعبين

ويمتلك صلاح عدد من الأهداف 3 سجل هدفين أمام ارسنال في مباراة شهدت تفوق واضح له على ديفيد لويس واستحوذ صلاح بعدها لاهتمام الكثير من الصحف على آداؤه وهدف سجله أمام نورويتش سيتي