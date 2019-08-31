ترتيب الهلال اليوم بعد خماسية نظيفة | ملخص واحداث مباراة الهلال والرائد  السبت 31-8-2019 فى الدوري...

ترتيب الهلال اليوم بعد خماسية نظيفة للزعيم| ملخص واحداث مباراة الهلال والرائد السبت 31-8-2019 فى الدوري السعودي للمحترفين تقام مباراة الدورى السعودى بالأسبوع الثانى موسم 2019/2020 يوم السبت 31/8/2019، ويستضيف فريق الرائد منافسه فريق الهلال على ملعب مدبنة الملك عبدالله الرياضية بريدة، ويأمل فريق الرائد فى تحقيق انتصار كبير ومثير على منافسه، بينما يطمح الهلال فى التطلع للصدارة والتحليق وحيدا مغردا.

هنا…… جدول مباريات الدوري السعودي 2020 مواعيد مباريات الأهلي والهلال والنصر فى دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد

ويحل فريق الرائد بالمركز الثالث عشر بدون رصيد من النقاط، حيث خسر فى لقاء الجولة الأولى من فريق اتحاد جدة بنتيجة 3-1 .

ويحتل فريق الهلال حاليا المركز الخامس برصيد 3 نقاط، حيث خاض مباراة الجولة الأولى أمام فريق أبها وحقق الفوز عليه بنتيجة 4-2، كما يذكر أن فريق الهلال يستعد لخوض لقاء الإياب فى ربع نهائى دورى أبطال أسيا أمام جاره اتحاد جدة، وانتهت مبلراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ملخص واهداف مباراة الهلال والرائد

دقائق وتنطلق المباراة!

قوووووووول خررربين

الدقيقه 6 خربين يسجل هدف الاول للهلال بصنع قوميز

الدقيقه 8 #الهلال 1 0 الرائد

الدقيقه 16 #الهلال 1 0 الرائد

الدقيقه 30 #الهلال 1 0 الرائد

الدقيقه 31 بطاقه صفراء لسلمان الفرج

خربين بعد عودته للهلال سجل في مبارتين متتاليتين

قووووووووووول المايستروووووو سلمان الفرج

حكم المباراه يرجع للفار

نهاية الشوط الاول #الهلال 2 0 الرائد

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بداية الشوط الثاني بالتوفيق للزعيم #الهلال 2 0 الرائد

الدقيقه 55 #الهلال 2 0 الرائد

لوشيسكو يوجه الثلاثي جيوفينكو وكاريلو وناصر الدوسري باداء مران الاحماء

قوووووووول الاسد قومييبز

غوميز يصنع وخربين يسجل ، خربين يصنع وغومير يسجل ،

الدقيقه 62 #الهلال 3: 0 الرائد

الدقيقه 63 نزول كاريلو بديلا لقوميز

قووول رابع للهلال السووووووبر ادواردو

الدوري السعودي د 77 الرائد 0 × 4 الهلال

الدقيقه 77 نزول ناصر الدوسري بديلا لهتان

قوووووووول خرررربين خماسيه لززززعيم

خربين وقوميز في صدارة هدافين دوري محمد بن سلمان للمحترفين

د 84 الرائد 0 × 5 الهلال

نهاية المباراه #الهلال 5 × 0 الرائد الف الف مبروك يازعماء ٦ نقاط في ثاني مباريات الزعيم

مباراة الهلال القادمه امام الفيحاء في الرياض يوم 14سبتمبر

ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية